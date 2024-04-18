18 апреля 2024, 13:41
Юрист Юзифович поддержал законопроект о скидках при своевременной оплате штрафов за парковку
Петербургские депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект о возможности регионов устанавливать скидку при своевременной оплате штрафов за парковку. Инициативу прокомментировал СМИ юрист Максим Юзифович.
Данные меры предполагают снижение денежного наказания на 50%.
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«Безусловно, я за этот подход. Он стимулирует должников погашать задолженность своевременно», — отметил эксперт.
Юзифович напомнил, что опыт оплаты автомобильных штрафов с такими правилами дал позитивный результат.
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