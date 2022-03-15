Юрист Южалин рассказал о правах сотрудников при закрытии компании

Многие зарубежные компании ушли из России, другие будут пока приостанавливать свою работу. В разговоре с «Известиями» эксперт по трудовому праву SuperJob Александр Южалин рассказал, что в подобных ситуациях компании могут ввести простой.

«Как оплачивается простой? Оплата времени простоя будет зависеть от причины его возникновения (то есть причин, по которым работодатель не может обеспечить работников работой). Причины делятся на три вида, и в зависимости от вида предусмотрена соответствующая оплата: простой по вине работника (не оплачивается), простой по вине работодателя (не менее двух третей средней заработной платы работника) и простой по не зависящим от сторон обстоятельствам (не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя)», — объяснил юрист.