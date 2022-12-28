Общество 28 декабря 2022, 11:50 Юрист Южалин перечислил самые невыгодные месяцы для оплачиваемого отпуска в новом году

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В 2023 году самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Об этом RT рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой», — сообщил эксперт.

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Он посоветовал не брать отпуск в январе, феврале, апреле и мае, поскольку можно потерять в отпускных по сравнению с заработной платой.

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Как заметил Южалин, чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.