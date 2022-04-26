Юрист Юрасов заявил, что Netflix должен выплатить пользователям компенсации

Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов оценил шансы коллективного иска по восстановлению подписки на стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, Netflix должен выплатить пользователям компенсации или восстановить доступ. По гражданскому кодексу уход с рынка компании без всяких на то оснований является нарушением. Если человек оплатил подписку и не получил услугу, компания возмещает то, что он не успел получить.

Юрасов отметил, что политические мотивы не являются законным основанием для прекращения деятельности на территории России.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России из-за событий на Украине. Компания удалила свои приложения из App Store и Google Play в нашей стране.