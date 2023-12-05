Общество 05 декабря 2023, 16:37 Юрист Ярмуш: зарплата сотрудников с фиксированным окладом не уменьшится из-за новогодних выходных

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Новогодние выходные в 2024 году продлятся с 30 декабря по 8 января. Изменится ли заработная плата из-за праздников, рассказала юрист Мария Ярмуш в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, у сотрудников с фиксированным окладом размер выплат не уменьшится. Они получат ту же сумму, что и всегда, объяснила эксперт.

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Она также добавила, что зарплата может увеличиться, если работника привлекут к деятельности в указанный период.