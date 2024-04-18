Общество 18 апреля 2024, 15:42 Юрист Ярмуш указала на необходимость ужесточения закона об иноагентах в РФ

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах по примеру США. В беседе с RT идею прокомментировала специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«С моей точки зрения, ужесточать нужно. Почему бы не использовать опыт зарубежных юрисдикций, которые используют подобные инструменты законодательного характера», — отметила юрист.

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Она также напомнила, что «достаточно жесткие» правила касательно иностранных агентов были приняты в США еще в 1938 году, добавил «Крым 24».