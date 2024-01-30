Общество 30 января 2024, 10:46 Юрист Ярмуш: привлечь к ответственности телефонных мошенников крайне сложно из-за изощренности их схем

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Привлечь к ответственности телефонных мошенников достаточно сложно из-за изощренности схем их действия. Об этом RT сообщила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Многие звонки поступают российским гражданам из других стран. Для этого создаются целые колл-центры, чтобы обманывать людей.

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«Поскольку они за границей, то очень сложно их отследить или предъявить им обвинения. Используются подставные счета, открытые в банках на россиян», — сказала эксперт.

Если все же удастся привлечь мошенника к ответственности, ему будет грозить тюремный срок, добавила Ярмуш.