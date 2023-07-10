Общество 10 июля 2023, 11:36 Юрист Ярмуш поддержала инициативу депутата Федорова о расширении правил маркировки видео иноагентов

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш поддержала предложение депутата Госдумы Евгения Федорова о включении в видеоматериалы иностранных агентов звуковых уведомлений об их статусе. Об этом сообщил RT.

Юрист отметила, что многие граждане не читают слова в видеоматериалах, поскольку они публикуются очень мелким шрифтом.

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По словам Ярмуш, особенно это касается людей старшего поколения, которые думают, что попали на обычную новостную ленту.