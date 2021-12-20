Юрист Ярмуш поддержала идею освободить многодетные семьи от нотариальных пошлин

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с RT поддержала предложение освободить многодетные и малоимущие семьи от оплаты пошлины за нотариальные услуги в случае смерти одного или обоих родителей. С такой идеей ранее выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Я считаю, что государство может себе позволить компенсировать многодетным семьям, особенно когда необходимо совершить какие-то юридические действия в связи со смертью одного из родителей многодетной семьи, и освобождать от пошлин», — прокомментировала юрист.

Она отметила, что сейчас все исковые заявления, касающиеся защиты прав детей, уже освобождены от госпошлины. Учитывая цены на услуги нотариусов, отмена пошлин в этой области была бы хорошей поддержкой нуждающимся семьям, считает Ярмуш.