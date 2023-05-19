Общество 19 мая 2023, 12:13 Юрист Ярмуш оценила предложение депутата Федорова запретить выдавать кредиты иноагентам Юрист Ярмуш: я поддерживаю любые меры, которые ограничивают действия иноагентов

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила предложение депутата Госдумы Евгения Федорова перестать выдавать кредиты иностранным агентам. Об этом написал RT.

По ее словам, их «деятельность разрушает устои в государстве». При этом меру запрещать выдавать кредиты она назвала избыточной.

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«Я поддерживаю любые меры, которые ограничивают действия иностранных агентов на территории России, поскольку эта деятельность разрушает устои в государстве и может причинить ущерб безопасности страны и ее гражданам. Но данная мера мне кажется избыточной», — добавила юрист.

Запрет на получение кредитов может негативно сказаться на банковской системе в стране, резюмировала юрист.