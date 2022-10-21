Юрист Ярмуш оценила инициативу об освобождении мобилизованных от транспортного налога | 360°

Общество 21 октября 2022, 13:10 Юрист Ярмуш оценила инициативу об освобождении мобилизованных от транспортного налога Юрист Ярмуш: когда люди исполняют воинский долг, нужно им дать больше отсрочек от кредитов

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш поддержала идею об освобождении мобилизованных граждан от транспортного налога. Как передал RT слова эксперта, людям, исполняющим воинский долг, необходимо предоставить как можно больше отсрочек.

«Когда люди исполняют свой воинский долг, конечно, нужно им дать как можно больше отсрочек от кредитов, освобождений от налогов», — отметила Ярмуш.

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Предложение об освобождении мобилизованных от транспортного налога выдвинул депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что получает множество просьб о льготах от семей мобилизованных.

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