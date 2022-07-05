Юрист Ярмуш оценила идею увеличить штрафы для ИП за уклонение от оформления работников

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила предложение Госдумы поднять штрафы для индивидуальных предпринимателей за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками. Об этом написал RT.

По ее словам, такая инициатива имеет место быть, поскольку отсутствие трудового договора в будущем может грозить маленькой пенсией и отсутствием необходимых отчислений. Однако в условиях санкций ужесточать законы в отношении предпринимателей может быть опасно.

«Многие предприниматели пойдут под банкротство или вообще не смогут никого трудоустроить. Может, через год рассмотреть этот закон, с условием, что экономика будет расти и давления излишнего не будет», — сказала Ярмуш.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить штрафы для ИП за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками.