Общество 20 марта 2023, 14:01 Юрист Ярмуш оценила идею об организации в России бесплатных курсов военной и медицинской подготовки

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш поддержала идею депутата Госдумы Ивана Сухарева организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для желающих. Об этом написал RT.

По ее словам, эти знания в определенный момент могут пригодиться любому человеку.

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«Умение грамотно и квалифицированно оказать медицинскую помощь — это знания, которые необходимы не только медику, но и любому человеку, который хочет в случае необходимости оказать другому человеку помощь», — сказала юрист.

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Люди, которые смогут остановить кровь, сделать искусственное дыхание, перевязку необходимы в любом обществе, добавила Ярмуш.