Общество 28 марта 2024, 16:25 Юрист Ярмуш назвала участие в антироссийских чатах потенциальной опасностью для общества

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Участвовать в антироссийских или террористических чатах, а также иметь на них подписку, — это уже само по себе представляет опасность для общества. Таким мнением поделилась с RT специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, с точки зрения закона за подобные чаты можно привлекать к ответственности. Однако в России не налажена пока практика правоприменения в этих случаях. Тем временем, по ее мнению, люди, которые интересуются террористическими пабликами, могут решиться на преступление.

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«Потому что любое участие в подобных чатах — это уже потенциальная опасность для общества, возможность того, что этот человек возьмет оружие в руки и пойдет стрелять мирных граждан, станет террористом», — отметила эксперт.

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