Общество 20 апреля 2023, 16:07 Юрист Ярмуш: давно нужно было принять закон, позволяющий установить самозапрет на кредиты

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Внесение депутатами Госдумы поправок в законопроект о кредитах, позволяющих гражданам вводить самозапрет на их выдачу, нужно было сделать уже давно. Об этом RT сказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Специалист отметила, что в последнее время в России все чаще фиксируют случаи мошенничества, связанные с кредитами.

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«Микрофинансовые организации отдают кредиты любым гражданам даже по копии паспорта и без личной явки в отделение микрофинансовой организации. При этом мошенники очень часто получают личные данные путем взлома или утечек», — добавила Ярмуш.

Поправки в законопроект дадут возможность гражданам заявить о своем нежелании брать кредиты и сделают эту информацию доступной через проверку кредитной истории. Таким образом, мошенники не смогут навесить чужие кредиты на россиян.