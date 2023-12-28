Общество 28 декабря 2023, 12:09 Юрист Яковлева рассказала, что снегопад может быть уважительной причиной для прогула

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После январских праздников синоптики прогнозируют сильные снегопады в большинстве регионов России. Можно ли считать их уважительной причиной, чтобы не выходить на работу, «Ридусу» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она объяснила, что, если снег пошел внезапно и парализовал дорожное движение, то эту причину могут принять за уважительную. Если же ситуация сохраняется несколько дней, то такая отговорка не сработает. В России был случай, когда женщина выиграла в суде спор относительно своего увольнения. Руководитель посчитал прогулом, когда она не смогла доехать до работы из-за снегопада. И суд признал причину уважительной.

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Однако, подчеркнула эксперт, важно учитывать и другие факторы. Например, должность, предыдущие заслуги и другое.

«Если мы говорим, например, о специалисте отдела продаж, <…> при качественной защите суд, скорее всего, примет позицию работника. Если же на работу опаздал хирург, не вышел на операцию, а его пациент умер, то тут уважительных причин быть не может. Последствия всегда будут негативные», — подчеркнула Валентина Яковлева.

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