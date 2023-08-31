Общество 31 августа 2023, 11:54 Юрист Яковлева рассказала, что при обвинении в пьянстве на работе нужно пройти собственное освидетельствование

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Согласно постановлению Верховного суда начальник вправе увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, без проведения освидетельствования. Однако, если руководитель обвинил трезвого, в должности можно восстановиться. Об этом Пятому каналу рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Он объяснила, что работодатель просто составляет специальный акт, в котором фиксирует, что сотрудник явился нетрезвым, что и служит основанием для увольнение. Однако, если человек невиновен, ему требуется самостоятельно пройти освидетельствование и с результатами обратиться в суд.

Однако, отметила эксперт, не стоит затягивать с с анализом. Если начальник заподозрил сотрудника в пьянстве утром, то обращаться за экспертизой спустя восемь и более часов будет не лучшей затеей. Если медосвидетельствование подтвердит слова работника, суд поможет восстановиться в должности или сменить формулировку увольнения на «по собственному желанию».

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