14 декабря 2023, 16:06
Юрист Яковлева: почетные доноры РФ и родители ребенка-инвалида могут уйти в отпуск когда угодно
Наниматель имеет право не отпустить работника даже в неоплачиваемый отпуск, если тот решил отдохнуть не по графику. Однако в РФ есть категории граждан, которых это правило не касается. Об этом сообщила юрист Валентина Яковлева в беседе с «Москвой 24».
Речь идет, в частности, о несовершеннолетних, почетных донорах России и родителях, воспитывающих ребенка-инвалида младше 18 лет, объяснила эксперт.
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По ее словам, к исключениям также относятся свадьба, рождение ребенка и смерть близкого человека. Кроме того, люди пенсионного возраста могут взять отпуск когда угодно.
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Отпуск
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