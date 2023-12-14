Общество 14 декабря 2023, 16:06 Юрист Яковлева: почетные доноры РФ и родители ребенка-инвалида могут уйти в отпуск когда угодно

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Наниматель имеет право не отпустить работника даже в неоплачиваемый отпуск, если тот решил отдохнуть не по графику. Однако в РФ есть категории граждан, которых это правило не касается. Об этом сообщила юрист Валентина Яковлева в беседе с «Москвой 24».

Речь идет, в частности, о несовершеннолетних, почетных донорах России и родителях, воспитывающих ребенка-инвалида младше 18 лет, объяснила эксперт.

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По ее словам, к исключениям также относятся свадьба, рождение ребенка и смерть близкого человека. Кроме того, люди пенсионного возраста могут взять отпуск когда угодно.