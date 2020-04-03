Юрист: я не верю, что отечественные звезды останутся без съемного жилья во время самоизоляции

Юрист заметил, что есть объективные обстоятельства неуплаты аренды, а есть субъективные. Карантин — это обстоятельство объективное, при котором нужно соблюдать интересы и арендаторов, и арендодателей.

«Что касается звезд. Звезды не живут впроголодь, когда пять дней карантина ставят финансовое состояние под угрозы. Да и люди среднего класса имеют определенные накопления», — обратил внимание Жорин.

Он отметил, что многие захотят воспользоваться этим поводом, сославшись на отсутствие денег из-за продленных выходных. В этом случае, по мнению адвоката, важно находить компромиссный вариант.

Жорин призвал не злоупотреблять сложившейся ситуацией. При этом он напомнил, что есть незащищенные слои населения, которым действительно пришлось сложно в сложившихся обстоятельствах.

«Люди закупают гречку не потому, что они панике поддаются, а потому, что денег нет, боятся, что потом будет дороже. А звезды не останутся без жилья, я в это не верю», — подытожил собеседник информагентства.