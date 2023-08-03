03 августа 2023, 11:26
Юрист Иванов сообщил, что в процессе банкротства можно выезжать за границу
Юрист Егор Иванов в разговоре с изданием «Газета.Ru» сообщил, что процесс банкротства не может помешать человеку выезжать за границу.
После завершения процедуры препятствий для выезда тем более нет, добавил специалист.
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Как написал сайт kp.ru, банкротство — это единственный законный способ списания кредита. Если у заемщика нет денег, чтобы погасить долг, он может обратиться за помощью к юристам, начав процедуру.
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