Общество 26 июля 2023, 18:51 Юрист Иванов рассказал, что личное банкротство является единственным законным способом списать кредит

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Личное банкротство — это единственный законный способ списать кредит. Об этом ИА НСН рассказал юрист, основатель компании «Мое Право» Егор Иванов.

Когда информация о просрочке появляется в Бюро кредитных историй, то оформить новый займ клиенту банка будет практически невозможно.

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Иванов добавил, что если у человека есть просрочка по ипотеке, то финансовая организация просто заберет заложенное имущество.