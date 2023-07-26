26 июля 2023, 18:51
Юрист Иванов рассказал, что личное банкротство является единственным законным способом списать кредит
Личное банкротство — это единственный законный способ списать кредит. Об этом ИА НСН рассказал юрист, основатель компании «Мое Право» Егор Иванов.
Когда информация о просрочке появляется в Бюро кредитных историй, то оформить новый займ клиенту банка будет практически невозможно.
Реклама
Иванов добавил, что если у человека есть просрочка по ипотеке, то финансовая организация просто заберет заложенное имущество.
Кредиты
Реклама
Реклама