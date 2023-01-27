Общество 27 января 2023, 12:03 Юрист Иван Соловьев рассказал о новых способах телефонного мошенничества

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Телефонные мошенничества становятся все более изощренными, преступники усложняют схемы обмана. Об этом радиостанции Sputnik рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, теперь мошенники начинают обрабатывать своих жертв поэтапно. Они делают несколько «пристрелочных» звонков, растягивая общение на несколько дней. Преступники выпытывают личную информацию, а потом делают контрольный звонок. В нем представляются сотрудником полиции или Следственного комитета, а жертву вынуждают взять кредит или дать свои платежные данные. Юрист сказал, что чаще всего звонят пенсионерам, потому что у них дефицит общения.

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«Люди старшего поколения законопослушны, они хотят помогать сотрудникам Следственного комитета. Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие», — рассказал Иван Соловьев.

Он посоветовал при любых подозрениях класть трубку и блокировать звонившего. А также напомнил, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят домой, а вызывают людей повесткой.