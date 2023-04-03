Общество 03 апреля 2023, 12:11 Юрист Иван Соловьев рассказал о новом способе телефонного мошенничества

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В России появился новый способ телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят в мессенджерах и говорят об одобренной заявке на кредит. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, мошенники часто звонят с номера, который начинается с кода 977. Также на аватарке обычно установлен логотип известного банка. Преступники рассказывают жертве о том, что заявка по очень выгодной ставке была одобрена, но есть проблема с зачислением денег. Якобы указан счет в другом банке.

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«Кредит-то с низкой ставкой есть, а вот перевести его в другой банк мы не можем. Поэтому давайте поработаем с вашими счетами, на которые мы сможем перевести крупную сумму». А дальше все по накатанной — номер карты, срок действия, смс на номер, CVV-код и списание всех денег. Будьте бдительны», — объяснил Иван Соловьев.

Ранее сообщалось, что сотрудники банка никогда не звонят через мессенджеры. Если человек понял, что говорит с мошенником, не стоит грубить ему или пытаться пошутить. Следует просто положить трубку и заблокировать абонента.

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