Общество 10 января 2023, 18:04 Юрист Иван Соловьев рассказал, как поделить ипотечную квартиру при разводе freepik

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Многие супруги живут в ипотечной квартире и вместе платят кредит. В случае развода при разделе имущества играть роль будет момент, в который было куплено жилье. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Если квартира покупалась одним из супругов до брака, то ему она и достанется после развода. При этом не играет роль ни наличие детей, ни другие обстоятельства. Единственное, на что может претендовать второй член семьи — возвращение суммы, которая пошла на выплату ипотеки из его кармана.

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«Потребовать деньги можно либо через соглашение между супругами, либо через суд. Документы: подтверждение собственности, ипотечный договор, свидетельства о браке и платежки по погашению (если человек не хранит их у себя, то запросить нужно в банке», — рассказал Иван Соловьев.

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Ситуация меняется, если жилье приобрели в браке. Тогда у супругов равные права на квартиру, и делиться напополам. Но тут можно договориться, чтобы один отказался от права собственности или выкупить у него вторую долю жилплощади.