Юрист исключил отмену шенгенских виз для россиян

Юристы Андрей Некрасов и Игорь Безруков обсудили с «ФедералПресс» ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам.

«Во-первых, визы не отменят. А если вдруг что-то подобное случится, то могут вернуть национальные визы — в этом случае сбор пакета документов просто больше, чем для шенгена», — разъяснил специалист.

Отмечается, что это не касается тех государств, которые категорически не хотят принимать граждан России. В частности, речь идет о прибалтийских республиках.

Среди оснований, которые дают россиянам право на получение визы — это приглашение на работу, воссоединение с семьей и лечение. Гражданство и вид на жительство также позволяют получить документ.

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