Возможность создания ядерной бомбы Украиной не исключили в России | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Возможность создания ядерной бомбы Украиной не исключили в России Юрист и общественный деятель Ремесло: Украина постепенно идет к созданию ядерной бомбы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло в беседе с «360» высказал мнение, что Украина постепенно движется к созданию ядерной бомбы. По его словам, украинским властям в этом могут помочь страны, которые неофициально такими технологиями обладают.

«У Украины же есть атомные станции, а от этих технологий уже более близко к глубокому обогащению урана и появлению „грязной бомбы“», — сказал он.

Реклама

По его мнению, на создание подобного снаряда может уйти от года до трех лет с учетом того, что Украина получит технологии от стран, которые владеют ими неофициально.

Реклама

«Они на коленке смогут ее собрать довольно быстро. С учетом того, что [украинский президент Владимир] Зеленский перед началом военной операции открыто заявлял, что Украина выйдет из Будапештского меморандума и будет разрабатывать ядерное оружие, это не иллюзорная вероятность», — добавил Ремесло.

Для недопущения создания бомбы, заметил он, нужны шаги военного характера. Кроме того, Украине должны запретить использование подобных технологий, также должны проходить инспекции.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

0 0 0 0 0 0