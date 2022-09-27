Возможность создания ядерной бомбы Украиной не исключили в России | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Общество

27 сентября 2022, 16:46

Умер Борис Моисеев

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Эксклюзив

27 сентября 2022, 14:15

Возможность создания ядерной бомбы Украиной не исключили в России

Юрист и общественный деятель Ремесло: Украина постепенно идет к созданию ядерной бомбы

Читать 360tv в

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло в беседе с «360» высказал мнение, что Украина постепенно движется к созданию ядерной бомбы. По его словам, украинским властям в этом могут помочь страны, которые неофициально такими технологиями обладают.

«У Украины же есть атомные станции, а от этих технологий уже более близко к глубокому обогащению урана и появлению „грязной бомбы“», — сказал он.

Реклама

По его мнению, на создание подобного снаряда может уйти от года до трех лет с учетом того, что Украина получит технологии от стран, которые владеют ими неофициально.

Реклама

«Они на коленке смогут ее собрать довольно быстро. С учетом того, что [украинский президент Владимир] Зеленский перед началом военной операции открыто заявлял, что Украина выйдет из Будапештского меморандума и будет разрабатывать ядерное оружие, это не иллюзорная вероятность», — добавил Ремесло.

Для недопущения создания бомбы, заметил он, нужны шаги военного характера. Кроме того, Украине должны запретить использование подобных технологий, также должны проходить инспекции.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Ядерное оружие

Россия

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама