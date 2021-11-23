Юрист и экономист прокомментировали предложение запретить забирать купленное на маткапитал жилье за долги

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с RT прокомментировали предложение запретить изымать у семей купленное на материнский капитал жилье за долги. Такую меру ранее предложила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Остапкович предположил, что жилье можно забирать не сразу, а после предупреждения.

«Может быть, сделать какой-то ограничительный срок, например год. Тебе выставили претензию, но год у тебя не будут изымать эту квартиру, или два года. Но за два года ты должен или реструктуризировать долги, договориться с банком, или выплатить эти долги. То есть это очень роскошная инициатива, но здесь есть о чем порассуждать и как законодательно ее оформить», — считает юрист.

Мария Ярмуш добавила, что когда люди берут квартиру в ипотеку, используя при этом средства маткапитала, они подписывают обязательство после выплаты передать детям в собственность доли по соглашению.

«Таким образом, сейчас изъять квартиру в случае неуплаты ипотечных платежей действительно банк может, потому что доли детей там отсутствуют», — подытожила она.