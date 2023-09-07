07 сентября 2023, 13:19
Юрист Холодионова посоветовала брать расписку с заемщика при одалживании денег
Перед тем, как дать какую-либо денежную сумму в долг, человеку следует составить расписку о факте ее получения заемщиком. Об этом сообщила юрист Юлия Холодионова в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, очень важно оформить письменный документ таким образом, чтобы его можно было представить в суде. При одолжении суммы размером более 10 тысяч рублей такую расписку необходимо составлять в обязательном порядке.
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Юрист отметила, что для большей подстраховки можно заверить все документы у нотариуса.
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