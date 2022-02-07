Юрист Хантимиров предупредил об опасности квартир по слишком низким ценам

Цена на квартиру на 20-25% ниже средней на рынке может оказаться подвохом. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист Степан Хантимиров.

Например, владельцем такой квартиры может оказаться наркозависимый или алкоголик. Тогда его родственники могут оспорить сделку через суд. Кроме того, дешево иногда продают полученное по наследству жилье, когда еще не окончены наследственные споры.

«Чтобы минимизировать риски оспаривания договора купли-продажи квартиры, полученной по наследству, нужно запросить у продавца свидетельство о праве на наследство или копию завещания. Реквизиты свидетельства должны совпадать с данными, указанными в выписке из ЕРГН», — предупредил юрист.

Слишком низкая стоимость квартиры также может говорить о том, что в помещении сделана незаконная перепланировка, написало РИА ФАН.