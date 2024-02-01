Общество 01 февраля 2024, 11:33 Юрист Хаминский заявил, что законопроект о признании гражданских браков официальными нужно доработать

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Законопроект о приравнивании сожительства и ведения совместного хозяйства к официальному браку — инициатива правильная и своевременная, но нуждающаяся в доработке. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, стоит доработать алгоритм ведения дел о признании брака заключенным. Кроме того, в тексте законопроекта не прописаны критерии, по которым будет определяться, что именно является основанием, чтобы приравнять сожительство к полноценной семье.

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Наконец, у юриста вызвали сомнения временные рамки, предлагаемые законотворцами: признавать брак официальным при сожительстве от трех лет без детей и от года — если родился ребенок.

«Возникает вопрос: если люди прожили вместе не три года, а два с половиной, или 11 месяцев при наличии ребенка, а не год, получается, что у них не возникает право на социальную помощь или имущественные права? Это и не справедливо, и не объяснимо», — подчеркнул Александр Хаминский.

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