Общество 26 апреля 2023, 16:45 Юрист Хаминский ужесточить наказание для владельцев опасных животных при нападениях на людей

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В России необходимо законадательно ужесточить меры, которые будут регулировать совершенные преступления из-за незаконного содержания опасных животных. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, многие обеспеченные люди незаконно держат у себя дома львов, тигров и ядовитых пресмыкающихся.

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В настоящее время не предусмотрено никакой определенной последовательности в ответственности хозяев в случае, если их животное нападет на человека и причинит вред здоровью, подчеркнул Хаминский.