Общество 01 апреля 2024, 17:52 Юрист Хаминский: состоятельные россияне не заметят увеличения ставки налога

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Россияне со средним доходом и более состоятельные граждане не заметят увеличения ставки налога. В таких изменениях нет ничего страшного, сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, для тех, кто получает по нескольку миллионов рублей в месяц, заплатить в бюджет дополнительно несколько процентов точно не составит никакой проблемы. Такой доход в 2023 году имели 25 тысяч россиян.

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«Скорее всего, на фоне роста налогов для богатых будут введены определенные преференции для наименее защищенных с экономической точки зрения россиян», — отметил Хаминский.