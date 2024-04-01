01 апреля 2024, 17:52
Юрист Хаминский: состоятельные россияне не заметят увеличения ставки налога
Россияне со средним доходом и более состоятельные граждане не заметят увеличения ставки налога. В таких изменениях нет ничего страшного, сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, для тех, кто получает по нескольку миллионов рублей в месяц, заплатить в бюджет дополнительно несколько процентов точно не составит никакой проблемы. Такой доход в 2023 году имели 25 тысяч россиян.
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«Скорее всего, на фоне роста налогов для богатых будут введены определенные преференции для наименее защищенных с экономической точки зрения россиян», — отметил Хаминский.
Налоги
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