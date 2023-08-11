Общество 11 августа 2023, 15:52 Юрист Хаминский сообщил, что для самокатчиков нужно ввести строгие правила

Читать 360tv в

Привлечь самокатчиков к ответственности можно лишь с помощью строгих правил и контроля. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Например, можно ограничить скорость в тех местах, где перемещаются пешеходы. Также нужно ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.

Реклама

Как добавил юрист, гонки на тротуарах и велосипедных дорожках, для курьеров в особенности, стали почти традицией.

«Наиболее непредсказуемо ведут себя курьеры, этим ребятам вообще не до правил, для них чем быстрее, тем лучше», — сообщил Хаминский.