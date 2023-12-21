Общество 21 декабря 2023, 18:51 Юрист Хаминский рассказал, что ресторан вправе потребовать предъявить паспорт при продаже спиртного

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Сотрудники ресторана вправе попросить посетителя предъявить паспорт, если он заказывает спиртное. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он объяснил, что если официант или администратор сомневаются в возрасте посетителя, то для приобретения алкоголя документ придется предъявить. Однако требовать его при заказе столика — уже неправомерно.

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Также вполне разумно, если паспорт просят показать при оформлении скидки именинника.

«Любая реклама или сообщение на телефон о предоставлении скидки в особый день является публичной офертой. Ресторан не вправе потребовать большего, чем определено законом, самой офертой или обычаями делового оборота», — отметил юрист.

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