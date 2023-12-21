21 декабря 2023, 18:51
Юрист Хаминский рассказал, что ресторан вправе потребовать предъявить паспорт при продаже спиртного
Сотрудники ресторана вправе попросить посетителя предъявить паспорт, если он заказывает спиртное. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он объяснил, что если официант или администратор сомневаются в возрасте посетителя, то для приобретения алкоголя документ придется предъявить. Однако требовать его при заказе столика — уже неправомерно.
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Также вполне разумно, если паспорт просят показать при оформлении скидки именинника.
«Любая реклама или сообщение на телефон о предоставлении скидки в особый день является публичной офертой. Ресторан не вправе потребовать большего, чем определено законом, самой офертой или обычаями делового оборота», — отметил юрист.
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