Общество 19 июля 2023, 19:28 Юрист Хаминский напомнил об опасности перехода по незнакомым ссылкам

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В современном мире телефон стал универсальным хранилищем для самой важной информации о человеке, поэтому крайне важно соблюдать цифровую гигиену. Об этом «Общественной Службе Новостей» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что самой частой причиной утечки данных становится беззаботность владельца смартфона. Человек бездумно переходит по незнакомым ссылкам, многие из которых заражены вредноносными программами. В результате мошенники получают доступ к чужой личной информации, а дальше распоряжаются ее по своему усмотрению.

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Еще одна опасность таится в общественных сетях Wi-Fi, которые бывают в аэропортах, на вокзалах, в заведениях и других местах. Без крайней нужды к ним тоже лучше не подключаться, чтобы обезопасить себя от кражи.

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