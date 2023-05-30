Общество 30 мая 2023, 13:43 Юрист Хаминский: для борьбы с продавцами просроченной косметики необходимо усилить контроль на таможне

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Многие недобросовестные продавцы на онлайн-платформах предлагают покупателям косметическую продукцию, срок годности которой давно истек. Решить эту проблему может усиление контроля на таможне, сообщил юрист Александр Хаминский «Общественной службе новостей».

По словам эксперта, «строгий заслон на таможне» необходим для недопущения пропуска сомнительной косметики на территорию РФ.

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Также бороться с некачественными товарами поможет информирование покупателей о том, что не следует приобретать косметику по слишком заниженной цене, добавил юрист.