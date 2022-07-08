Юрист Гусятников рекомендовал запомнить кодовое слово от банковской карты

Юрист Петр Гусятников рассказал, что следует запомнить кодовое слово от банковской карты, так как поменять его будет сложно. Об этом сообщил «Прайм».

По данным сайта «ПолитЭксперт», он отметил, что сама процедура бесплатная. Но сначала все же лучше постараться вспомнить кодовое слово всеми доступными способами.

«Если вы забыли кодовое слово, сотрудники банка могут помочь вам его вспомнить, задавая наводящие вопросы. Например, они могут сказать имя это или предмет, с какой сферой он связан», — заключил юрист.