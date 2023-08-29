Общество 29 августа 2023, 18:43 Юрист Гусятников посоветовал россиянам избегать лишней информации в заявлении о разводе

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В исковом заявлении о разводе бывшим супругам не стоит указывать много лишней информации. Об этом сообщил юрист Петр Гусятников в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, к оформлению необходимых документов следует подходить с особой внимательностью. Чтобы максимально защитить свои интересы, не нужно скачивать шаблон заявления из интернета и указывать в нем причины разрыва отношений.

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Гусятников отметил, что иск должен быть предельно лаконичным и немногословным, сообщил сайт kp.ru.