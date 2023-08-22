Общество 22 августа 2023, 15:58 Юрист Гусятников: для восстановления кредитной истории нужно обратиться в бюро кредитных историй или в суд

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Для того, чтобы восстановить кредитную историю, которая была испорчена мошенниками, необходимо обратиться в бюро кредитных историй или в суд. Об этом агентству «Прайм»сообщил юрист Петр Гусятников.

Через портал «Госуслуги» можно выяснить, в каких бюро кредитных историй хранятся данные. Далее необходимо направить запрос на удаление негативных записей, рассказала Общественная Служба Новостей.

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Юрист подчеркнул, что если ваша история была испорчена по ошибке, то действия будут аналогичными. В иных случаях надо обращаться в суд.