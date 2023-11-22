Общество 22 ноября 2023, 15:01 Юрист Гусятников: банк может не возвращать деньги вкладчику при подозрении в отмывании средств

Читать 360tv в

Юрист Петр Гусятников перечислил три законных основания, при которых банк имеет право отказать вкладчику в выдаче средств. Одним из них является подозрение в отмывании денег, отметил эксперт в беседе с «Прайм».

По его словам, проверить могут сумму более 600 тысяч рублей. Для подтверждения доходов необходимы справка 2НДФЛ и договор купли-продажи, добавил «Взгляд».

Реклама

Гусятников объяснил, что к другим легальным причинам относятся арест счетов и попытка снять сбережения по недействительному паспорту.