Общество 04 марта 2024, 15:37 Юрист Гукова рассказала о новой схеме мошенничества с использованием криптовалют

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Все чаще мошенники применяют в отношении россиян схему, связанную с использованием криптовалют. Об этом «Известиям» рассказала основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.

Аферисты предлагают купить недвижимость за криптовалюту, что усложняет отслеживание и возврат украденных денег. Кроме того, они начали создавать фальшивые онлайн-платформы для продажи квартир.

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«Гражданам также могут предлагать поддельные договоры аренды недвижимости, запрашивая предоплату за услуги или залог, после чего мошенники не передают ключи или доступ к недвижимости», — отметила Гукова.

Нередко встречается мошенничество, когда под видом посреднических услуг мошенники пытаются заполучить доступ к финансовой информации.