Общество 21 марта 2024, 12:10 Юрист Гукова рассказала, что для получения статуса обманутого дольщика нужно обратиться в суд

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Несмотря на то, что в последние годы власти активно занимаются проблемой обманутых дольщиков, она все еще стоит достаточно остро. Как получить этот статус и добиться справедливости, Life рассказала юрист Ирина Гукова.

Она объяснила, что человека может признать обманутым дольщиков арбитражный суд. В случае, если застройщик нарушил все сроки, обращаться нужно именно в эту инстанцию.

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«После рассмотрения вашего иска суд может принять решение о признании вас обманутым дольщиком и принять соответствующие меры по восстановлению ваших прав. Статус обманутого дольщика означает, что его включили в специальный реестр», — отметила юрист.

Она добавила, что после присвоения статуса обманутого дольщика человек может рассчитывать на меры поддержки от государства. В частности, это может быть компенсация, возврат вложенных денег или предоставление жилья.

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