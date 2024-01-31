Общество 31 января 2024, 16:04 Юрист Гукова: по новым правилам банки обязаны обращаться за долгами умерших в страховые компании

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Часто в наследство люди получают не только имущество, но и долги покойного. Однако в 2023 году Госдума внесла изменения в закон и обязала банки обращаться за долгами умерших в страховые компании, сообщила Life юрист Ирина Гукова.

По словам специалиста, до введения поправок банки могли игнорировать страхование кредита и обращаться за выплатой долга напрямую к родственникам. При этом многие родные даже не знали, что у покойного были кредиты.

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«Банкам придется самостоятельно проверять страховой статус клиента и в первую очередь требовать выплату у выдавшей полис компании, и только при недоимке у банка будет право взыскания остатка с родных», — отметила Гукова.