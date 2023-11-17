Общество 17 ноября 2023, 12:11 Юрист Гукова: отмена договора дарения возможна, если на дарителя оказали давление

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Договор дарения недвижимости может быть отменен, если даритель действовал под давлением или обманом. Об этом сообщила юрист Ирина Гукова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также отмену дарения можно осуществить в случае, когда даритель принимал решение в период болезни или под воздействием каких-либо психических расстройств.

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Кроме того, сделку можно признать недействительной, если даритель больше не способен обеспечить свое существование. Гукова отметила, что исковой срок на подачу заявления об отмене составляет три года с момента совершения сделки.