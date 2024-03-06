Общество 06 марта 2024, 16:34 Юрист Гукова: незаконная стройка грозит штрафом до миллиона рублей

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Незаконно построенные или неоформленные сооружения могут привести к различным негативным последствиям, включая штрафы до одного миллиона рублей. Об этом рассказала юрист Ирина Гукова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, самострой ухудшает общий вид района и нарушает правила строительства и безопасности. Кроме того, нелегальные постройки могут создать проблемы при продаже или передаче недвижимости.

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Гукова отметила, что штрафы за строительство без разрешительных документов для физлиц достигают пяти тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.