Общество 01 апреля 2024, 11:43 Юрист Гукова напомнила об уголовной ответственности за агрессивные пранки

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День смеха, отмечаемый 1 апреля, обычно сопровождается розыгрышами и шутками. Какие из них могут привести к серьезным последствиям, рассказала основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова в беседе с Life.

По ее словам, отдельное наказание за пранки не предусмотрено. Однако в некоторых случаях агрессивные провокации квалифицируют как хулиганство — действие, нарушающее общественный порядок.

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Степень наказания будет зависеть от серьезности проступка, отметила эксперт. Она также напомнила об уголовной ответственности за ложное сообщение о терактах и публичное оскорбление личности.