Юрист Гончаров дал советы женам мобилизованных | 360°

Общество 29 сентября 2022, 17:36 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Гончаров дал советы женам мобилизованных

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Семьям, в которых мужья попали под мобилизацию, следует оформить генеральную доверенность на жен. Об этом «ФедералПресс» рассказал юрист Владимир Гончаров.

Генеральная доверенность позволит ставить подписи за супруга и распоряжаться его имуществом — например, сдавать квартиру. Также жена сможет самостоятельно принимать любые решения — например, вывозить ребенка за границу, для чего обычно требуется согласие обоих супругов.

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Юрист также напомнил, что правительство рассматривает различные меры поддержки для мобилизованных, в том числе, кредитные каникулы.

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«Не забудьте ознакомиться с мерами господдержки семей, столкнувшихся с мобилизацией. Льготы и субсидии могут выручить вас в критический момент», — заключил он.

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