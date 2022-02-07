Юрист Гоголева дала советы для собеседования во время пандемии

Проходя собеседование на работу во время пандемии, особенно важно показать свой энтузиазм. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала юрист Дарья Гоголева.

В это время многие сталкиваются с эмоциональным выгоранием, пояснило РИА ФАН. Именно поэтому важно показать работодателю, что у вас достаточно энергии.

Кроме того, важно показать заинтересованность работой в конкретной компании. Для этого юрист посоветовала прочитать информацию о компании и придумать 10 причин, по которым вы хотите в ней работать.

«Это следует сделать заранее, а не генерировать на месте. „Почему вы хотите работать именно у нас?“ — этот вопрос на собеседовании зададут в 99% случаев. Лучше заранее к этому подготовиться», — посоветовала Гоголева.