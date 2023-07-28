Общество 28 июля 2023, 15:57 Юрист Георгиева заявила, что штрафы за утечку персональных данных являются неоправданно высокими

Читать 360tv в

Юрист Алла Георгиева в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что слишком высокие штрафы за утечки персональных данных окажут неоправданное давление на компании.

Штрафы в размере до 500 миллионов рублей превышают все разумные пределы. Таким образом для бизнеса создаются новые угрозы, написал сайт «Ямал-Медиа».

Реклама

Юрист рассказала, что законопроект о наказании за утечки персональных данных нуждается в доработке. На ее взгляд, важно четко определить алгоритм подсчета людей, которые считаются жертвами утечки.