28 июля 2023, 15:57
Юрист Георгиева заявила, что штрафы за утечку персональных данных являются неоправданно высокими
Юрист Алла Георгиева в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что слишком высокие штрафы за утечки персональных данных окажут неоправданное давление на компании.
Штрафы в размере до 500 миллионов рублей превышают все разумные пределы. Таким образом для бизнеса создаются новые угрозы, написал сайт «Ямал-Медиа».
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Юрист рассказала, что законопроект о наказании за утечки персональных данных нуждается в доработке. На ее взгляд, важно четко определить алгоритм подсчета людей, которые считаются жертвами утечки.
Штрафы
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