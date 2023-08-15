Общество 15 августа 2023, 18:19 Юрист Георгиева: за кражу цветов с городских клумб грозит административная ответственность

Читать 360tv в

Выкапывание цветов с городских клумб для последующей высадки на даче считается хищением чужого имущества и является нарушением закона, сообщила юрист Алла Георгиева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, за кражу клубней цветов грозит административный штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность. Если в течение года человек снова совершит подобную кражу, то в таком случае штраф может достигать 40 тысяч рублей.

Реклама

Юрист отметила, что уголовная ответственность за хищение клубней предусмотрена в том случае, если растение выкопали с целью дальнейшей продажи.